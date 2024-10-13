Нацгвардия патрулирует улицы казахстанского Талгара после убийства подростка

Национальная гвардия МВД начала патрулировать улицы Талгара в Алма-Атинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его семьи. Об этом пишет агентство «Казинформ».

Патрули будут осуществлять работу на улицах Талгара и следить за обеспечением общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на безопасность. Жителей просили с пониманием отнестись к мероприятиям.

Такие меры общественной безопасности потребовались из-за убийства подростка, произошедшего 4 октября в Талгаре. Молодой парень был убит мужчинами из-за банки пива. По предварительной версии, компания взяла алкоголь в магазине отца жертвы и не расплатилась. Это взбесило подростка, он пытался добиться справедливости. Покупатели в ходе словесной перепалки применяли ножи и ружья, подростку нанесли смертельное ранение. Позже,12 октября, в селе Азат сгорел дом, принадлежащий семье жертвы.

Ранее сообщалось, что подростка в Кузбассе обвиняют в убийстве женщины и поджоге ее квартиры.