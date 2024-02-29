В Казахстане задержали мужчину, который подозревается в убийстве трех человек в Подмосковье

В Казахстане задержали мужчину, который подозревается в убийстве трех человек в Московской области.

Преступления произошли в 2016 году. Злоумышленник действовал не один, у него был подельник. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД республики сообщил Life.

Уточняется, что мужчину, который является уроженцем Узбекистана, задержали при попытке пересечь границу.

Ранее сообщалось, что житель Московской области зарезал свою знакомую кухонным ножом в ходе ссоры.