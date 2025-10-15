В Казани девушка за рулем машины врезалась в бетонную опору и стала причиной смерти трех человек

Трагедия произошла в Казани в ночь на 15 октября. Там машина, за рулем которой находилась молодая девушка, врезалась в бетонную опору, в итоге погибло три человека. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от прокуратуры Республики Татарстан. Согласно ней ДТП произошло в ночь на среду, 15 октября, в Казани.

«Водитель автомобиля Honda Accord, 2004 года рождения, нарушила правила дорожного движения и совершила наезд на световую опору освещения с последующим наездом на бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе — Восстания», — указали журналистам.

Правоохранители добавили, что в итоге погибло трое пассажиров, которые находились в автомашине. Сама виновница автокатастрофы от медицинской помощи отказалась.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников Росгвардии. Перевернулся грузовик, перевозивший росгвардейцев, в результате инцидента двое сотрудников правоохранительных органов скончались от полученных травм, еще 11 получили ранения.