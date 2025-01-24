В Казани неизвестный попытался поджечь пороховой завод

Неизвестный молодой человек попытался поджечь пороховой завод в Казани, сообщил SHOT. Отмечается, что возгорания не произошло.

По информации источника, неизвестный, похожий на подростка, запустил бутылку с зажигательной смесью прямо в здание завода. У молодого человека было скрыто лицо. Его поисками занимаются правоохранительные органы.

Речь идет о Казанском государственном казенном пороховом заводе, который представляет собой российское оборонно-промышленное предприятие, расположенное в Кировском районе столицы Татарстана.

По данным СМИ, на пороховом заводе не раз случались пожары и взрывы. В марте 2017 года на предприятии произошел взрыв, в результате чего загорелись три цеха.

Ранее сообщалось, что в Приангарье мужчина попытался подорвать пункт выдачи Wildberries. Отмечалось, что мужчина принес в помещение неопознанный предмет, который поджег. Из-за этого в пункте выдачи заказов (ПВЗ) произошел пожар.