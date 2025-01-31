В Казани задержали 16-летнего подростка за попытку поджечь пороховой завод

В столице Татарстана задержали 16-летнего подростка, который пытался поджечь административное здание порохового завода. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Ранее сообщалось, что неизвестный запустил в пороховой завод в Казани бутылкой с зажигательной смесью. Возгорания на территории предприятия удалось избежать. Правонарушителя разыскивали.

Как уточнили в МВД, задержанным оказался ученик 10 класса, обучавшийся в одной из местных школ. По факту инцидента было заведено уголовное дело по статье о террористическом акте. В отношении подростка избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, молодой человек в ходе допроса частично признал свою вину. Он объяснил, что таким образом пытался доставить неприятности своему отцу, который недавно ушел из семьи.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завел два уголовных дела против поджигателя ресторанов в Краснодаре.