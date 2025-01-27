СКР завел два уголовных дела против поджигателя ресторанов в Краснодаре

В Краснодаре против поджигателя трех ресторанов возбудили два уголовных дела, сообщило РИА Новости со ссылкой на СУСК по Краснодарскому краю.

Злоумышленником оказался 19-летний житель Динского района. По данным следственных органов, молодой человек вечером, 25 января, когда в ресторанах «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш» была практически полная посадка, разлил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Пожар быстро потушили, однако более 100 человек пришлось эвакуировать.

В ходе расследования возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство (ст. 105 УК РФ) и о порче, уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Подозреваемого задержали во время поджога в третьем ресторане. Молодой человек дал признательные показания.

Ранее на допросе задержанный сообщил, что задание поджечь рестораны в Краснодаре ему дал некий «украинский специалист». За это он пообещали ему 35 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в похищении военнослужащих РФ и вымогательствах.