В Казани загорелась школа: детей удалось эвакуировать

В казанской школе № 67 произошло возгорание, информацию предоставили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Из здания эвакуировали 98 школьников и 15 сотрудников.

Сигнал о пожаре в школе № 67 поступил в 11:38. До прибытия пожарных 98 детей и 15 работников покинули здание самостоятельно.

В 12:03 пожарным удалось полностью потушить открытое пламя в подсобке актового зала. Площадь, охваченная огнем, составила 15 кв. м. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Королеве загорелся торговый центр, людей массово эвакуировали.