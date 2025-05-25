В Королеве загорелся торговый центр, людей массово эвакуировали

В горокруге Королев Московской области вспыхнул серьезный пожар в торговом центре «Пионер». Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным экстренных служб, возгорание произошло в ТЦ на улице Дзержинского: очаг располагался на втором этаже. Огнем были охвачены стройматериалы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как добавили спасатели в разговоре с РИА Новости, площадь пожара составила 240 квадратных метров. В здании на момент пожара находились 32 человека, все они самостоятельно покинули опасную зону.

В ряде телеграм-каналов, таких как Shot и Baza, также распространились видео, где показан торговый центр, почти полностью охваченный огнем и черным дымом. По заявлениям местных жителей, недавно в том же ТЦ было возгорание, но меньшего масштаба.

Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили в Раменском округе на территории бывших гаражей.