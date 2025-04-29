В казанском речном порту столкнулись два теплохода

В речном порту Казани произошло ЧП. Там во время подхода к причалу один трехпалубный теплоход совершил навал на борт другого. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям по Республике Татарстан. Инцидент произошел у причала № 12 казанского речного порта.

«На реке Волге при подходе к пассажирскому причалу трехпалубный теплоход „Урал“ совершил навал на трехпалубный теплоход „Две столицы“, — указали журналистам.

По данным МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. Суда также не получили каких-либо значимых повреждений. У теплохода «Две столицы» оказались замятыми четыре пиллерса, то есть палубные опоры, которые находятся на главной и второй палубах.

Ранее сообщалось, что теплоход «Метеор» стал победителем при выборе нового дизайна российской тысячерублевой купюры. За него отдало голосов больше всего россиян из числа тех, кто участвовал в выборе. Теперь у судна есть все шансы быть изображенным на деньгах в качестве символа России.