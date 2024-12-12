Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для банкноты в 1000 рублей

Победителем в голосовании на лучший символ России на новой тысячерублевой купюре стало изображение теплохода «Метеор». Об этом сообщил ТАСС.

В голосовании на выбор изображения на новой российской купюре в тысячу рублей победителем стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор». За него отдало голосов больше всего россиян из числа тех, кто участвовал в выборе. Всего голосовало более 700 тыс. граждан РФ. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

На второе место в этом же голосовании попал Дворец земледельцев, который находится в Казани. На третьем — мост через Волгу, расположенный в Саратове. Центробанк планирует выпустить первые купюры нового образца уже в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что сама Набиуллина также поучаствовала в голосовании. Уже на тот момент «Метеор» занимал лидирующую позицию. Дворец земледельцев находился на третьем месте, а на втором был памятник Салавату Юлаеву в Уфе, который вообще не вошел в итоговую тройку победителей.