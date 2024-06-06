В Кемерово 30 человек пострадали при столкновении трамваев

В Кемерово в результате столкновения двух трамваев пострадали порядка 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственное управления Следственного Комитета РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел на Логовом шоссе. Информация о нем поступила около 07:30 по местному времени (03:30 по московскому времени).

Как отметили в ведомстве, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работает оперативная группа, которая установит все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В местной прокураторе также прокомментировали случившееся. Там отметили, что ситуация находится под контролем. На месте инцидента работает заместитель прокурора Кемеровского области Игорь Донгаузер. Надзорному ведомству предстоит выяснить, было ли нарушение законодательства в вопросе соблюдения прав дорожного движения, а также правил перевозки пассажиров транспортом.

Ранее мы сообщали, что в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Чехии погибли два человека.