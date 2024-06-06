В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб из-за большого числа пострадавших

На Логовом шоссе в Кемерово произошло ДТП с участием двух трамваев. Городские власти создали после этого специальный оперативный штаб, чтобы справиться с последствиями данной аварии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Илья Середюк, временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса.

На создание штаба пришлось пойти из-за большого количества пострадавших. Всем им стремятся оказать своевременную медицинскую помощь.

«Погибших нет. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство», - указал Середюк.

По имеющимся сведениям, всего в ДТП пострадало 50 человек. Сорок из них были доставлены в больницы, еще десять самостоятельно обратились в травмпункт. Трое травмированных находятся в тяжелом состоянии. Есть неофициальные данные, что авария произошла из-за того, что у одного из трамваев отказали тормоза.

Ранее пресса сообщала всего о 30 пострадавших. По новым данным, получивших травмы почти вдвое больше.