В Кемерово задержали домработницу, укравшую золото у пенсионерки

В Кемеровской области задержана 47-летняя женщина, работавшая в качестве домашней прислуги, по подозрению в краже ювелирных изделий у 65-летней жительницы города. Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, похищенные ценности она тратила на приобретение наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Следствие установило, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

По информации, предоставленной правоохранительными органами, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением об исчезновении золотых украшений из ее дома. Общая стоимость похищенного оценивается примерно в 2 млн руб.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что в мае 2025 года пожилая женщина наняла задержанную для помощи по хозяйству. Воспользовавшись своим положением, домработница обнаружила шкатулку с драгоценностями и на протяжении нескольких месяцев постепенно выносила их из дома, сдавая в скупки, а вырученные средства направляла на покупку наркотиков.

В настоящее время полиция занимается поиском похищенных украшений.

Ранее сообщалось, что суд обязал дропперов вернуть пенсионерке 1,4 млн руб.