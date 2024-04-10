В Кемеровской области паводок снес понтонный мост с людьми

В Междуреченском городском округе Кузбасса паводком сорвало понтонный мост через реку Томь, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, начавшая проверку по факту происшествия.

На представленных кадрах видео по реке несется мост, на котором находятся три человека. Всех путешественников поневоле с дрейфующего моста эвакуировали, никто не пострадал.

Ширина Томи в районе Междуреченска составляет 200-400 метров, но в настоящее время река сильно разлилась.

Сложная ситуация с паводками наблюдается во многих регионах России. Особенно непростое положение на Южном Урале. Там ожидается поднятие воды в Тоболе до исторического максимума.