В Кемеровской области вводится противопожарный режим с середины апреля

В Кемеровской области с 15 апреля традиционно начинает действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на постановление регионального правительства.

Уточняется, что на время действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разводить костры, жечь траву и мусор, складировать горючие отходы и загромождать проходы между строениями горючими материалами. За нарушение требований предусмотрены серьезные штрафы.

Отмечается, что особый противопожарный режим устанавливается до 1 июня. Будет организована работа специальных патрулей для выявления несанкционированных сельхозпалов, проведена ревизию спецтехники.

Ранее в Подмосковье владельцам участков возле леса напомнили о необходимости защиты от пожаров.