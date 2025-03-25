В Кемеровской области закрыли почти все ледовые переправы. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МЧС России.

Подчеркивается, что выход и передвижение по льду водоемов сегодня могут привести к чрезвычайным происшествиям.

Уточняется, что в прошедшем зимнем сезоне в регионе действовали более 40 ледовых переправ. На данный момент более 35 из них закрыты. В ближайшее время ликвидируют оставшиеся переправы, закрытие планируется закончить до 1 апреля.

Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что мост в Джанкойском районе будет восстановлен в 2025 году.