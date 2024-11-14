Глава Крыма Аксенов: мост в Джанкойском районе будет восстановлен в 2025 году

Восстановление моста в Джанкойском районе будет проходить в следующем году, и на эти цели будет потрачено порядка 180 млн руб. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, восстановление моста будет проводиться в следующем году.

«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово будет полностью восстановлен в 2025 г.» — указал он.

По предварительным данным, объем финансирования при ремонте переправы составит порядка 180 млн руб.

Ранее в сети появилось видео разрушенного моста, который располагался между селами Изумрудное и Маслово. Он пострадал из-за слишком большой загруженности, и при его обвале получили травмы два человека. Людей немедленно госпитализировали.