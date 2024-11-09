В Киеве беспилотник врезался в дом, где проживает эстонский посол на Украине

Во время воздушного удара по Киеву один из беспилотников угодил в тот дом, где проживает эстонский посол на Украине Аннели Кольк. Об этом в социальной сети Х заявил глава эстонского министерства иностранных дел Маргус Цахкна.

Атака была произведена утром 7 ноября. В ее ходе беспилотный летательный аппарат ударил в один из верхних этажей высотного здания, в котором проживает Кольк. Сама дипломат не пострадала, также как и ее квартира.

Цахкна в своей записи отметил крайнюю важность поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, чтобы отражать налеты российской стороны. Всю эту информацию также подтвердил Кристен Михал, премьер-министр Эстонии. Он повторил призыв своего министра.

Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО за прошедшую ночь было сбито 50 украинских беспилотников, которыми ВСУ пыталось нанести удары по российским территориям. Перехваты произошли над Брянской, курской, Новгородской, Смоленской, Тульской, Орловской и Тверской областями.