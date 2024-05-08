В Киеве и на западе Украины раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

На Украине объявлялась воздушная тревога, после этого в ряде регионов местные жители слышали взрывы. В Киеве они гремели дважды. Об этом сообщили украинские СМИ.

Сначала телеканал ТСН заявил, что в Киеве раздался взрыв после объявления воздушной тревоги. Позже «Зеркало недели» сообщило, что в украинской столице повторно слышали громкие звуки, на этот раз взрывов была целая серия. Помимо этого взрывы гремели в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также городе Кременчуге.

Судя по онлайн-карте, воздушная тревога была объявлена по всей украинской территории.

Ранее российский сенатор Карасин предупредил о том, что ВСУ могут устроить провокацию, чтобы испортить празднование Дня Победы. Они могут организовать как воздушные удары, так и теракты в регионах РФ.