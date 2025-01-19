В Киеве из-за взрыва на радиостанции «Армия FM» пострадала ведущая

В Киеве в студии радиостанции «Армия FM» произошел взрыв, в результате которого пострадала 25-летняя радиоведущая, сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел во время прямого эфира, когда один из гостей-военнослужащих принес в студию армейский взрыватель в качестве экспоната.

По предварительным данным, ведущая взяла взрыватель в руки и случайно спровоцировала детонацию. В результате происшествия она получила осколочные ранения руки и живота. Ее немедленно госпитализировали. Состояние девушки оценивается как стабильное. Следственные органы уже начали расследование поисшествия.

В августе 2024 года в ходе украинского телемарафона «Единые новости» из-за ракетной атаки произошло отключение света.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о частичном разрушении административного здания после объявленной минувшей 18 января ракетной атаки.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее также сообщил о повреждении входа на станцию метро в результате взрыва.