В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв
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В Киеве произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, об этом сообщило украинское информационное агентство «Укринформ».
По данным, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины, в ночь на 17 января в Киеве, Киевской области и еще 11 регионах страны была объявлена воздушная тревога.
«В Киеве слышен взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Пока не сообщается никаких дополнительных деталей о случившемся.
Российские военные все последнее время в рамках проводимой Москвой СВО проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Ранее сообщалось, что в городах Синельниково и Павлоград, расположенных в Днепропетровской области Украины, произошли взрывы.