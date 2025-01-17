В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

В Киеве произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, об этом сообщило украинское информационное агентство «Укринформ».

По данным, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины, в ночь на 17 января в Киеве, Киевской области и еще 11 регионах страны была объявлена воздушная тревога.

«В Киеве слышен взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Пока не сообщается никаких дополнительных деталей о случившемся.

Российские военные все последнее время в рамках проводимой Москвой СВО проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что в городах Синельниково и Павлоград, расположенных в Днепропетровской области Украины, произошли взрывы.