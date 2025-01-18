В ночь на 18 января в регионах РФ уничтожено 46 украинских дронов

На протяжении последней ночи на 18 января над российскими регионами было перехвачено 46 украинских БПЛА. Об этом сообщило РИА Новости, издание сослалось на информацию от Министерства обороны РФ.

Украинская армия на протяжении всей последней ночи пыталось атаковать ряд российских регионов. Дежурные средства ПВО успешно выполняли задачи по перехвату воздушных целей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали военные.

Больше всего было перехвачено дронов в Брянской области, там нейтрализовали 18 БПЛА. В Курской области сбили еще 11. Над Калужской областью перехватили семь беспилотников, в Тульской области удалось перехватить еще пять БПЛА. Над Белгородской и Воронежской областями были уничтожено три и два дрона соответственно.

Вчера, 17 января, в Северной Осетии объявлялся режим угрозы удара беспилотниками. По всей республике вводили план «Ковер», а также закрыли аэропорт Владикавказа. Авиагавань на какое-то время прекращала прием и отправку воздушных судов.