В Киеве разрабатывают концепцию освобождения от армии за деньги

Офис Зеленского и группа депутатов разработали две концепции, позволяющие работающим военнообязанным украинцам не идти в армию, сообщает украинское издание «Укррудпром».

Вариант офиса Зеленского предполагает уплату соответствующего налога с зарплаты, а депутаты предлагают ввести ежемесячный фиксированный взнос в размере 20 тысяч гривен ($524).

Разработчики обеих концепций единодушны в своих ожиданиях дополнительных средств, которые принесет «экономическое бронирование». Они надеются, что плата за освобождение от армии может пополнить бюджет на сумму до 350 млрд гривен ($9,2 млрд).

Издание сообщает, что окончательный вариант еще не выбран.

В настоящее время на Украине проводится тотальная мобилизация. Подходящих по возрасту мужчин сотрудники военкоматов отлавливают дома и на работе, в транспорте и общественных местах. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный признавал, что Украина не сможет укомплектовать армию, не прибегая к «непопулярным мерам».