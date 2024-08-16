В Киеве в ночь на 16 августа гремели взрывы

Украинская столица в ночь на 16 августа объявляла воздушную тревогу. На этом фоне на территории Киева раздались несколько громких взрывов. Сообщения об этом появились в телеграм-канале украинского издания «Страна».

По имеющимся данным, воздушную тревогу в Киеве объявили сразу после полуночи, в 00.06. Это следует из показаний онлайн-карты, разработанной Министерством цифровой трансформации Украины. После этого на территории украинской столицы начали греметь взрывы.

«В Киеве взрывы, власти сообщают о работе ПВО», — указали журналисты в микроблоге.

ВСУ также пытаются наносить удары по российским регионам. Так, в ночь на 10 августа ВС РФ сбили 32 украинских беспилотника только над двумя субъектами РФ. Атакам подверглись Ярославская и Курская области.