В Киеве выгорело три гектара экопарка «Осокорки»

В Киеве потушили пожар в экопарке «Осокорки», сообщили в администрации города.

Выгорело около трех гектаров территории, в том числе часть ландшафтного заказника «Осокорские луга», имеющего природоохранный статус.

Пожар начался вчера вечером. Загорелись камыш и сухая трава. Сложность тушения заключалась в том, что пожарные не могли подъехать к месту возгорания — из-за паводка там просто не было дороги. Пришлось вызывать спецтехнику, приспособленную для работы на заболоченных территориях.

Полиция рассматривает все версии произошедшего, в том числе и поджог. Специальные службы оценивают ущерб от масштабного пожара.