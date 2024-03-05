СМИ: масштабный пожар произошел под Киевом

Вечером вторника, 5 марта, под Киевом жители заметили черный дым. Масштабный пожар пока не могут потушить спасатели, рассказывает издание «Обозреватель» в своем официальном канале в социальных сетях.

Очевидцы инцидента рассказывают, что в небе виднеются огромные клубы черного дыма, а также видно и сильное пламя. Но пожарные пока не могут проехать к месту ЧП – там попросту нет дороги, уточняет издание.

Жителям Дарницкого района рекомендовали закрыть окна, чтобы не дышать едким дымом. По предварительной информации, пожар мог произойти в «Оскорках» – это жилой массив в Киеве, который расположен на юго-востоке города. Также другие украинские издания сообщают о том, что мощное возгорание могло произойти в результате поджога.