В Киеве задержали подростков за прослушивание российской музыки

По данным украинского издания «Страна.ua», в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали группу подростков из-за прослушивания российской музыки в общественном месте.

Инцидент произошел на Подоле, где полиция и СБУ задержали молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Согласно информации, размещенной в телеграм-канале издания, на них были составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и употреблении спиртных напитков.

Подростки объяснили свои действия состоянием алкогольного опьянения, как сообщают журналисты. По их словам, сотрудники полиции вынудили их публично извиниться на камеру за свой поступок.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 марта заявил, что действующее национальное и международное законодательство не предусматривает юридических оснований для запрета песен на русском языке, отвечая на петицию с подобным требованием.

Ранее сообщалось, что казахстанский блогер Енсебек был осужден за песню с оскорблениями русских.