В украинской столице был убит полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, занимавший должность в управлении Центра специальных операций, сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел примерно в 9 утра. В самом центре Киева неизвестный злоумышленник произвел пять выстрелов из пистолета, оснащенного глушителем, в 50-летнего Ивана Воронича. Погибший занимал должность старшего оперативного сотрудника в первом отделе 16-го управления Центра специальных операций СБУ.

Кадры убийства полковника СБУ попали в Сеть. На записи видно, как киллер без маски догоняет сотрудника спецслужбы во дворе жилого дома и расстреливает его почти вплотную.

Воронич был одним из ключевых сотрудников спецподразделений СБУ. За отделом, где работал убитый полковник, была закреплена группа «Альфа», которая выполняла не только правоохранительные функции, но и принимала участие в особо важных операциях на территории Российской Федерации.

Факт гибели Воронича подтвердил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. По предварительной информации, убийце полковника СБУ удалось покинуть место преступления.

Ранее сообщалось, что Кравцова и Набиуллину объявили в розыск на Украине.

* Включен в список террористов и экстремистов в России.