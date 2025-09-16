В Киевской области вновь сработали силы противовоздушной обороны

В Киевской области системы противовоздушной обороны находятся в действии, о чем проинформировала военная администрация области в своем телеграм-канале.

В ряде регионов, включая Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Черкасскую, Сумскую, Полтавскую и Одесскую области, объявлена воздушная тревога. В самом Киеве сигналы тревоги не раздаются.

Это уже второе сообщение за ночь о функционировании ПВО в Киевской области. Предыдущее заявление власти региона сделали около часа ночи по московскому времени. Впоследствии и мэр Киева Виталий Кличко сообщил об активности ПВО непосредственно в украинской столице.

Позднее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что для Киева угрозы нет, так как ПВО работают в области.

В свою очередь, Минобороны России настаивает на том, что целью ударов являются военные и энергетические объекты на территории Украины, а также связанная с ними инфраструктура.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА сбиты в пяти районах Ростовской области.