В киевском отеле Hilton умер военный советник США, поставляющий ВСУ F-16

Найденным мертвым в Киеве мужчиной оказался американский военный советник Ричард Гарри Кирлин, который занимался поставками истребителей F-16 для Украины. Об этом стало известно из публикации «Страна.ua».

Тело мужчины нашли в Hilton Kyiv почти 20 дней назад. Тогда его личность не раскрывалась. Лишь недавно благодаря некрологу на сайте Legacy выяснили, что это Ричард Гарри Кирлин, американский военный советник. С 15 июня 2024 года он прибыл на Украину.

Причина смерти неизвестна. По данным украинских СМИ, мужчина скончался скоропостижно, а на Украине занимался вопросами о поставках F-16. Известно, что ранее он служил в американских ВВС, занимался логистикой, информационными технологиями. Числился в штате Пентагона и Госдепа США.

Напомним, поставки F-16 Украине начались в 2023 году. На это согласились Дания и Нидерланды, а также США. Как раз этим летом ВСУ должны были получить партию истребителей. Как смерть Кирлина на это повлияет пока неизвестно. Не исключено, что это затянет процесс на документальном уровне.

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