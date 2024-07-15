Депутата Рады Безуглую уволили после критики командования ВСУ

Решением комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке уволили руководителя парламентского подкомитета по гражданскому контролю Марьяну Безуглую, которая критиковала командование вооруженных сил Украины. Об этом в одной из запрещенных социальных сетей рассказал депутат Ирина Геращенко.

Ранее ряд украинских СМИ сообщали о том, еще 5 января было принято решение об увольнении заместителя главы, однако через месяц у Рады не получилось проголосовать за лишение чиновницы поста по причине нехватки нужного количества голосов.

Потерявшая должность Безуглая прокомментировала случившееся. По ее словам, данная мера была принята из-за критики командования ВСУ. Депутат неоднократно рассказывал о проблемах в войсках и транслировал в общественное пространство поступающие обращения солдат и офицеров.

Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к России с призывом принять участие во второй конференции по Украине.