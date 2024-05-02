В Киргизии мини-грузовик с мороженным сбил детей

В Киргизии мини-грузовик с мороженным наехал на 29 детей, сообщило агентство «Кабар» со ссылкой на ГИБДД Сузакского района республики.

В момент аварии водителя за рулем не было. Грузовик сорвался с тормоза. По данным ведомства, семеро из пострадавших детей находятся в реанимации, трое из которых — в тяжелом состоянии.

В Министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что возраст пострадавших — от девяти до 16 лет. Всего в медицинские учреждения доставили 18 детей и подростков. 11 человек после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

По данным правоохранительных органов, водитель припарковал грузовик на возвышенности. Машина сорвалась с тормоза и покатилась вниз. В этот момент дети выстроились в шеренги для исполнения эпоса «Манас» на республиканском конкурсе. Кроме того, грузовик снес праздничную палатку.

Предварительно, наезд на детей оценивается как непредумышленное преступление, поскольку водителя не было за рулем.

Ранее мы сообщали, что на Урале ветром сдуло легковой автомобиль, в котором находился подросток. Машина врезалась в грузовик.