В Киргизии заведут дело против турфирмы, организовавшей восхождение Наговициной

В Киргизии будет возбуждено уголовное дело в отношении туристической фирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МВД республики.

Представитель ведомства заявил, что турфирма должна понести ответственность за произошедшее и что необходимо выяснить, кто дал разрешение на восхождение и кто сопровождал альпинистку.

Он не сообщил, по какой именно статье будет возбуждено уголовное дело и какое наказание может грозить компании. Известно, что организацией восхождения Наговициной занималась бишкекская туристическая компания «Ак-Сай трэвел».

Ранее Захарова раскрыла детали отчаянной борьбы за жизнь Наговициной на пике Победы.