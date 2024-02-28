В Кирове на школьника упала глыба льда

В Кирове ученик восьмого класса пострадал из-за того, что на него упала глыба льда. Об этом в среду, 28 февраля, сообщила региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел у школы № 42, расположенной на улице Кольцова. Ледяная глыба обрушилась на ребенка с пристроя учебного заведения. На данный момент ребенок находится в больнице. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Уточняется, что проверку начала прокуратора Октябрьского района. Ведомство изучает исполнение законодательства, которое регулирует вопросы содержания в зимний период территории и здания школы.

«Будут установлены причины и условия инцидента, дана принципиальная оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения, которые ответственны за обеспечение безопасности пребывания детей на территории школы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пользователи отмечают, что место падения глыбы льда находится за сугробом. Детей заинтересовал образовавшийся лед, они начали расшатывать трубу. Из-за этого наледь упала на одного из школьников.

Ранее стало известно, что в Челябинской области проводят проверку по факту падения глыбы льда рядом с пенсионеркой. Инцидент произошел в Пласте. Прокуратора установит виновных за несоблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности.

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