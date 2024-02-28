Тройное ДТП произошло на «трассе смерти» в ЯНАО

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 549-м километре дороги Сургут — Салехард, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

По предварительным данным, на ямальской автодороге в Пуровском районе столкнулись три автомобиля: УАЗ «Профи», неустановленная иномарка и легковой ВАЗ. Машины попали в ДТП на трассе, где обычно происходит множество аварий, в том числе со смертельным исходом.

Первые новости о происшествии появились в соцсетях. Пока неизвестно, что привело машины к столкновению, и есть ли пострадавшие или жертвы.

Ранее на трассе Сургут — Салехард в феврале уже происходили два громких ДТП. «Газель» столкнулась с Lada, пострадали два человека. Неделей ранее на 995-м километре Ford допустил аварию, где пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что плиты из кузова грузовика «убили» водителя легковушки в Пермском крае.