В Кишиневе артистка не удержалась на тросе и сорвалась вниз во время выступления

В Кишиневе во время ледового шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи» произошел инцидент — одна из артисток сорвалась с высоты и упала на лед. Об этом сообщило издание Omniapres, прикрепив соответствующее видео.

Во время исполнения акробатического номера девушка потеряла равновесие на тросе и упала с высоты около трех метров. Медицинская помощь была оказана незамедлительно, и пострадавшую доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Организаторы мероприятия сообщили, что причиной происшествия стал человеческий фактор. Оборудование, использованное во время шоу, находилось в исправном состоянии.

Стоит отметить, что это не первый инцидент в подобных шоу. В начале марта в Нефтегорске Самарской области произошло обрушение сидений в передвижном цирке, в результате которого пострадали двое взрослых и трое детей. Тогда обрушились шесть рядов с зрителями, а на само представление пришли около 300 человек.

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