В Китае бушует лихорадка чикунгунья: Роспотребнадзор готовится к возможному завозу болезни в Россию

В Китае стремительно распространяется лихорадка чикунгунья — уже более 7000 человек госпитализированы с высокой температурой и мучительными болями. Роспотребнадзор заявил, что в России случаев заражения пока нет, но риски завоза вируса сохраняются. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай столкнулся с новой вспышкой опасного заболевания — лихорадки чикунгунья. В провинции Гуандун зафиксировали уже более 7000 случаев заражения, большинство из них — в городе Фошань. Пациентов изолируют в больницах под противомоскитными сетками, чтобы остановить распространение вируса.

Чикунгунья передается через укусы комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Симптомы — резкий скачок температуры до 40°C, нестерпимая боль в суставах, сыпь и слабость. У некоторых пациентов осложнения сохраняются месяцами.

Власти Китая принимают экстренные меры: улицы обрабатывают инсектицидами, дроны ищут места размножения комаров, а за нарушение санитарных норм грозит штраф до $1400. Ученые даже выпустили в природу комаров-хищников, чтобы сократить популяцию переносчиков.

Роспотребнадзор заявил, что в России случаев чикунгуньи пока нет, но ведомство усилило контроль на границах. В аэропортах работает система «Периметр», выявляющая пассажиров с симптомами инфекций. В стране также ведется мониторинг комаров-переносчиков, но пока они не представляют угрозы.

Чикунгунья не передается от человека к человеку, но быстро распространяется в теплом климате. Вспышки ранее фиксировали в Африке, Азии и Южной Америке. Специфического лечения нет — врачи борются только с симптомами. Единственный способ защиты — избегать укусов комаров.

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