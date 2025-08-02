В Китае дайвер пять дней выживал в подводной пещере, питаясь сырой рыбой

В китайской провинции Хунань произошло невероятное спасение — 40-летний дайвер по фамилии Ван провел там пять суток и выжил благодаря смекалке и хладнокровию. Об этой истории рассказала газета South China Morning Post.

Мужчина перестал выходить на связь 19 июля после погружения с другом в реку. Впоследствии к месту экстремальной прогулки вызвали спасательную группу, однако первоначальные поиски результата не дали.

Все это время, в течение пяти дней, дайвер находился в подводной ловушке — мужчина заблудился в пещере и не мог найти выход. В экстремальных условиях он проявил недюжинную выдержку — нашел воздушный карман, который дал ему возможность дышать, питался пойманной в пещере сырой рыбой, а также экономил кислород, растягивая запасы из баллона.

Как пишет газета, когда показатели кислорода показали всего 4%, мужчина заметил луч света от спасателей и подал ответный сигнал фонариком. Команда водолазов мгновенно отреагировала и извлекла пострадавшего.

Удивительно, но после пятидневного испытания спасенный чувствовал себя достаточно хорошо. Он даже самостоятельно смог дойти до машины скорой помощи. Врачи после осмотра дайвера обнаружили у него истощение и легкое переохлаждение. Серьезных проблем со здоровьем у мужчины не нашли.

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