Экстремал устроил опасный забег за медведями по полям

В соцсетях Кузбасса распространилось видео, где житель Междуреченска игриво гоняется за медведями на окраине города. Об этом сообщает sibdepo.ru.

Кадры, где мужчина с азартом пугает детенышей медведя, вызвали не только волну возмущения, но и серьезные опасения. Многие в соцсетях предположили, что сибиряк мог бы не выжить, будь рядом медведица-мать.

Всего неделю назад в том же районе местные жители подкармливали медвежат, а в начале июля косолапый гулял по городскому кладбищу.

Однако кузбассовцам напомнили, что медвежата лишь кажутся безобидными, но их мать, скрытая в лесу, может среагировать быстро и агрессивно, восприняв человека как угрозу потомству. По этой причине призывают не приближаться к маленьким хищникам, не кормить их и тем более не дразнить всевозможными играми как герой видео.

Ранее сообщалось, что медведь стал звездой соцсетей из-за опасной игры людей.