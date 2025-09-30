В Китае приговорили к смертной казни сразу 11 участников преступного синдиката

Китайский суд приговорил к смертной казни 11 человек, которые входили в семейный преступный синдикат из Мьянмы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Преступную организацию обвиняют в том, что она занималась мошенничествами, а также организацией незаконных азартных игр. По мнению правоохранителей, синдикат нелегально заработал более $1,4 млрд. В нем также существовала практика убийства непокорных сотрудников. В результате к смертной казни приговорили трех членов очень влиятельной семьи Мин из Мьянмы, а также восемь их сообщников по синдикату.

Еще пятерым участникам ОПГ также вынесли приговоры о смертной казни, но с отсрочкой наказания на два года. Подобные приговоры часто не доходят до исполнения, их обычно заменяют пожизненным заключением. 12 преступников получили тюремные сроки заключения от пяти до 24 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Пакистане дали сразу четыре пожизненных срока подростку, который убил свою семью. Он расправился с родственниками из-за зависимости от компьютерных игр.