В Москве иномарка сбила трех человек

Отмечается, что двух пострадавших отвезли в больницу. Третьему — оказывают медицинскую помощь на месте ДТП.

По предварительной информации, за рулем находился 44-летний гражданин РФ. Он не справился с управлением и выехал с дороги, в результате чего автомобиль завело на пешеходную часть. На данный момент одна полоса движения на Зеленом проспекте перекрыта. Сотрудники ДПС проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Домодедово Московской области пять человек погибли в трагическом ДТП с фурой. Молодой водитель выехал на встречную полосу, на которой произошло столкновение с грузовым автомобилем. Он и его четыре пассажира получили травмы несовместимые с жизнью.