В Москве иномарка сбила трех человек
Три человека пострадали в результате ДТП с иномаркой в Москве
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На Зеленом проспекте в Москве автомобиль Mazda сбил троих пешеходов, находившихся на тротуаре, сообщил Mash.
Отмечается, что двух пострадавших отвезли в больницу. Третьему — оказывают медицинскую помощь на месте ДТП.
По предварительной информации, за рулем находился 44-летний гражданин РФ. Он не справился с управлением и выехал с дороги, в результате чего автомобиль завело на пешеходную часть. На данный момент одна полоса движения на Зеленом проспекте перекрыта. Сотрудники ДПС проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Домодедово Московской области пять человек погибли в трагическом ДТП с фурой. Молодой водитель выехал на встречную полосу, на которой произошло столкновение с грузовым автомобилем. Он и его четыре пассажира получили травмы несовместимые с жизнью.