В китайской провинции Хунань произошел взрыв

В провинции Хунань, в городе Линли, на фабрике по производству фейерверков произошел мощный взрыв, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что инцидент произошел во время погрузки взрывчатых веществ. Известно, что часть завода обрушилась. На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как густой серый дым поднимается над деревней Шаньчжоу, недалеко от которой расположен завод.

Известно, что под завалами находятся несколько сотрудников. Один из них смог выбраться, других людей пытаются вытащить спасатели. На месте чрезвычайного происшествия работают медики и спасатели. Минимум два человека считаются пропавшими без вести.

Что стало причиной взрыва, предстоит выяснить специальным службам. Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается.

Ранее сообщалось, что на базе ВВС США «Кадэна» на Окинаве произошел взрыв.