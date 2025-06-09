Взрыв прогремел на базе ВВС США «Кадэна» на Окинаве: есть пострадавшие

В районе населенного пункта Йомитан рядом с американской военной базой «Кадэна» в Японии произошел взрыв, сообщило агентство Kyodo.

По информации источника, инцидент произошел на территории базы, которая находится в управлении Сил самообороны Японии. Известно, что несколько японских военнослужащих получили ранения, однако точное их количество не уточняется.

Причины случившегося также не называются, однако существует вероятность, что взрыв произошел из-за детонации боеприпасов. Специалисты и представители военных структур проводят необходимые проверки для установления причин происшествия.

В 2020 году командование вооруженных сил США в Японии приняло решение о демонтаже семи устаревших зданий на территории бывшего военно-морского аэродрома на базе ВВС «Кадена» в префектуре Окинава.

Известно, что на авиационной базе базировались Боевое командование, Командование специальных операций, Транспортное командование Воздушных сил США, а также авиация армии США.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области на железнодорожных путях произошел взрыв.