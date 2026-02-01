В Коломне пожарные локализовали огонь на производственном объекте

В городском округе Коломна произошло возгорание в производственном здании на Окском проспекте, 110. Сообщение о пожаре поступило в 17:10, сообщает Telegram-канал МЧС Московской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит одноэтажное кирпичное строение, в котором расположены производство пластиковых изделий и типография. Особенность объекта — наличие легковоспламеняющихся полимеров и печатных материалов — усложняла тушение.

К 21:00 пожар был локализован на площади 1100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали к 0:30. Работы по полной ликвидации очага возгорания продолжаются.

Всего к тушению привлечены 70 человек личного состава и 22 единицы техники. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

Ранее стало известно, что в Альпах сгорело место корпоратива российской сети «Рандеву».