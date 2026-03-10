В Колпино автобус столкнулся с легковушкой: погиб человек

В петербургском Колпино произошло смертельное ДТП в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля, сообщила «Фонтанка».

Сообщается, что у дома 6/1 в Понтонном проезде пассажирский автобус МАЗ при развороте на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу легковому автомобилю «Опель Астра». В момент аварии в автобусе не было пассажиров, а в легковушке находились двое мужчин.

В результате столкновения 22-летний пассажир «Опеля» получил тяжелые травмы и скончался на месте. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован с травмами средней тяжести.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. 57-летний водитель автобуса задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.

