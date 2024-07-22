В Комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе в ближайшие дни

Сегодня на большей части территории Подмосковья прогнозируется второй класс пожарной опасности, в девяти лесничествах — первый, в Егорьевском — четвертый, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Завтра лесопожарная обстановка будет спокойнее. На больше части региона ожидается первый класс пожарной опасности, в шести лесничествах — второй, уточнили в ведомстве. В среду в подмосковных лесах прогнозируется первый класс пожарной опасности, в двух лесничествах — третий.

Жителей Московской области призвали незамедлительно сообщать о возгораниях в лесах по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки.