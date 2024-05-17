В Комлесхозе Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах региона
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
Сегодня на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
При этом в пяти лесничествах в пятницу прогнозируется второй класс пожарной опасности, еще в двух — первый. В выходные на большей части региона сохранится третий класс пожарной опасности, уточнили в ведомстве.
Накануне в Подмосковье произошли три лесных пожара. Их общая площадь составила почти 4,3 гектара. К тушению привлекали свыше пятидесяти человек и двадцать шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями силовых структур региона.