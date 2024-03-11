В Комсомольске-на-Амуре проверяют инцидент с нештатной посадкой Ан-12

Сотрудники Следственного комитета РФ проверяют инцидент с нештатной посадкой военного самолета Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре, говорится в сообщении Восточного МСУТ СК России.

Воздушное судно вынужденно совершило посадку на аэродроме Хурба. Как сообщили РИА Новости, оно благополучно приземлилось на локации. Из соцсетей известно, что Ан-12 вылетел из Нижневартовска. Причиной экстренной посадки стали проблемы с шасси. По другой версии, часть самолета оторвалась прямо в воздухе.

В Восточном МСУТ СК России отметили, что причиной инцидента стала техническая неисправность. Уточняется, что на данный момент проводится проверка.

«Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в США самолет при взлете потерял шину. Воздушное судно совершило вылет из аэропорта Сан-Франциско в Японию, но было вынуждено приземлиться в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел с Boeing 777-200, на котором в тот момент находились 235 пассажиров и 14 членов экипажа.

Мы ранее сообщали, что двух пилотов индонезийской авиакомпании Batik Air отстранили от работы за сон во время перелета с пассажирами на борту.