В Конго при крушении судна погибло 148 человек

В Демократической Республике Конго произошло крушение судна. Число жертв уже достигло 148 человек. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Радиоведущие сослались на информацию, полученную от собственного источника.

«Как утверждается, число погибших достигло по меньшей мере 148 человек, многие пропали без вести», — указали журналисты.

Крушение судна произошло на северо-западе страны. До этого число жертв предварительно оценивалось в 100 человек. Никаких подробностей этого ЧП пока не приводится.

Ранее сообщалось, что посольство Российской Федерации в Демократической Республике Конго настоятельно рекомендовало гражданам России не посещать регион Северное Киву. Там местные молодежные организации планировали организовать демонстрации в поддержку вооруженных сил страны. По этой причине экскурсионные поездки в этот район становились небезопасными для туристов.