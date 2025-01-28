Россиянам настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в Северное Киву

Посольство Российской Федерации в Демократической Республике Конго советует гражданам России не посещать Северный Киву из-за напряженной ситуации в регионе, особенно в административном центре — городе Гоме.

Сообщается, что местные молодежные организации в этом регионе намерены организовать демонстрации в поддержку вооруженных сил страны.

«Учитывая обострение обстановки в провинции Северное Киву, в частности в ее административном центре городе Гоме, Посольство рекомендует воздержаться от поездок в этот регион», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Граждан России, проживающих в Киншасе, столице страны, призвали быть бдительными во время передвижения по городу. Рекомендуется по возможности как можно скорее покинуть эту страну. В случае возникновения угрозы следует незамедлительно обратиться за помощью в посольство Российской Федерации, сообщили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2024 года Подмосковье увеличило в 6,5 раза объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса в Республику Конго в сравнении с прошлым годом. Об этом поведало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.